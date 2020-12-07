Бахматюк пояснив, чому НАБУ не називає прізвище головного підозрюваного у справі про рефінансування «ВіЕйБі банку»

Ситник боїться називати прізвище Писарука у справі проти мене, тому що він був представником МВФ, – Олег Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк розповів, чому НАБУ не називає прізвище головного підозрюваного у справі про рефінансування «ВіЕйБі банку». Про це повідомляють Українські новини.

НАБУ свідомо не згадує прізвище головного підозрюваного у справі Писарука-Бахматюка, хоча без нього справи просто не може існувати. Про це колишній акціонер «ВіЕйБі банку» Олег Бахматюк заявив в ефірі 112 каналу.

«НАБУ взагалі не має права розслідувати справи проти бізнесу. Вони мають право розслідувати тільки справи проти чиновників категорії «А», тобто топ корупціонерів. У моїй справі це Олександр Писарук, виконуючий обов’язки голови Національного банку (бо Гонтарева тоді пішла у відпустку). Жодного разу за всю історію існування цієї справи ні пан Ситник, люди навколо нього, ні інформаційні видання не написали прізвище топ корупціонера. Всі розповідають про справу Бахматюка. Про що це свідчить? «Олігарх» не є олігархом. І корупціонера немає в процесі. Чому Писарука немає? Тому що він був представником МВФ в Україні 3 роки. Це як на маму сказати, що мама погана», – каже Бахматюк.

Також Бахматюк розповів, що саме НБУ переконувало у необхідності отримання стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі банком» під заставу та особисту поруку акціонера для його збереження. Однак вже через місяць після цього керівництво Національного банку вивело «ВіЕйБі банк» з ринку.

Нагадаємо, справа проти Писарука і Бахматюка стосується нібито нецільового використання рефінансування, наданого НБУ «ВіЕйБі банку», що спростовується офіційними експертизами та висновками перевірок Фонду гарантування вкладів. Олександр Писарук виграв суд першої інстанції проти антикорупційного бюро і заявив, що НАБУ у цій справі проявило непрофесійність та переслідування своїх цілей, висунувши безпідставні підозри.