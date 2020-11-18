Стало відомо, які зарплати отримують члени Ради НБУ

Василь Горбаль: Винагорода залежить від двох моментів

Член Ради НБУ Василь Горбаль розповів про зарплатню у членів Ради Національного банку України.

В інтервʼю «Главкому» Горбаль пояснив, що зарплатню визначають згідно з методикою, затвердженою правлінням.

«Зараз у підготовці змін до закону про банківську діяльність, які були внесені паном Гетманцевим (Данило Гетманцев – голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики) це питання також дискутувалося з нашими міжнародними партнерами. Винагорода залежить від двох моментів: від професійних обмежень, тобто члени Ради НБУ нічим іншим займатися не можуть. Це на відміну від Наглядових рад держпідприємств, члени яких, до речі, можуть займатися чим завгодно. Другий показник – зайнятість. З цього вираховується певний відсоток від винагороди, яку отримують члени Правління НБУ. Подібна методика діє у європейських структурах, зокрема у Раді Європейського центрального банку», – пояснив член НБУ.

Горбаль додає, що близько 40% суми від винагороди членів правління (зарплата голови правління становить понад 400 тис. грн на місяць. Зарплата заступників понад 300 тис. грн на місяць).

Крім того, Горбаль розповів, як саме втретє потрапив до Ради НБУ.

«Механізм такий: парламентський комітет з питань фінансів оголосив конкурс, я подав свої документи. А брав участь я у багатьох конкурсах. До речі, рік тому, коли переможцем подібного відбору став Віталій Шафран, я також взяв у ньому участь, але не пройшов. Тоді, щоправда, ажіотаж, конкуренція були більшими. Нині – менші. Була відеотрансляція. Всі, хто бажав, могли ознайомитися, як конкурс відбувається. Рішення податися було суто моє. Документи лежали напоготові. Я тільки чекав моменту, коли комітет оголосить про конкурс», – зазначив член НБУ.

Раніше Нацбанк зробив заяву, що не друкуватиме гроші задля покриття дефіциту бюджету.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.