Член Ради НБУ Василь Горбаль відповів на звинувачення про «регіональне» минуле

Член НБУ розповів, чи шкодує він про сторінку біографії, яка пов’язана з партією Януковича

«Мій довід у Партії регіонів – це достатньо драматичні події»

Член Ради НБУ Василь Горбаль розповів про працю банкіром та роботу в політиці у Партії регіонів.

В інтервʼю «Главкому» Горбаль пояснив, чи змінилися його політичні погляди.

«Якщо дивитися на мій досвід перебування в Партії регіонів, то він є не таким простим з огляду на всі події, які відбувались стосовно мене і членів моєї сім’ї, починаючи з 2011 року. А це достатньо драматичні події. Тому коли хтось весело вішає на мене тавро «а, так це черговий регіонал!», я би цій людині порадив трохи довідатись про всі обставини, події, про досвід керування мною Львівською ОДА, скласти особисту думку. Усі оцінки партійного керівництва свого часу я давав відкрито, публічно. Повертатися до цієї теми з огляду на професійну роботу у Раді Нацбанку я не бачу підстав. Те, що хтось маніпулює на цій ситуації, зрозуміло. Від цього я незахищений. Є речі і оцінки, які мені, звичайно, неприємні. Але це не означає, що я буду кожному пробувати щось доводити», – зазначив Горбаль.

Крім того, член НБУ розповів, чи шкодує він про сторінку біографії, яка пов’язана з партією Януковича.

«Ні. Але є якісь речі, які, як зараз мені здається, можна було би зробити інакше. Однозначно відповісти надзвичайно складно. Формується досвід. За що я вдячний долі, так це за те, що це був один із найвагоміших досвідів. Це я кажу з того погляду, як життя трошки побило за останні роки, – зазначив він, додаючи, що хто депутатів з ОПЗЖ не підтримав.

«Дві людини. І те, наскільки я розумію, досить випадково (проголосували «за» члени фракції ОПЗЖ Віталій Борт і Сергій Дунаєв)», – пояснив Горбаль.

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