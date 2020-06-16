Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. В НБУ пояснили, що робити



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Банки можуть встановлювати комісії на певні операції

Варто уважно ознайомитися з тарифами банків та обов’язково звертати увагу на порядок їх підвищення

Банк обов’язково повинен попередити клієнтів про зміну тарифів за 30 днів. Про це нагадує пресслужба Національного банку України.

«Базова послуга будь-якого банку – це відкрити своєму клієнту поточний рахунок, до якого, як правило, відкривається платіжна картка. Після цього можна переказувати кошти з картки на картку, купувати товари онлайн, за необхідності знімати готівку. Однак, банки можуть встановлювати комісії на зазначені вище операції. Тому, підписуючи договір, ми радимо спочатку уважно ознайомитися з тарифами банків та обов’язково звертати увагу на порядок їх підвищення», – йдеться в повідомленні.

В які терміни банк повинен попередити клієнтів про зміну тарифів:

банк повинен попереджувати своїх клієнтів про зміни тарифів щонайменше за 30 днів до дати запровадження нових тарифів. Інакше – фінансова установа порушує права своїх клієнтів;

банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо) або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.

Що робити, якщо банк змінив тарифи без попередження: