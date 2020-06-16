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    Економіка та фінанси

    Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. В НБУ пояснили, що робити

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    Банки можуть встановлювати комісії на певні операції - Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. В НБУ пояснили, що робити
    Банки можуть встановлювати комісії на певні операції

    Варто уважно ознайомитися з тарифами банків та обов’язково звертати увагу на порядок їх підвищення

    Банк обов’язково повинен попередити клієнтів про зміну тарифів за 30 днів. Про це нагадує пресслужба Національного банку України.

    «Базова послуга будь-якого банку – це відкрити своєму клієнту поточний рахунок, до якого, як правило, відкривається платіжна картка. Після цього можна переказувати кошти з картки на картку, купувати товари онлайн, за необхідності знімати готівку. Однак, банки можуть встановлювати комісії на зазначені вище операції. Тому, підписуючи договір, ми радимо спочатку уважно ознайомитися з тарифами банків та обов’язково звертати увагу на порядок їх підвищення», – йдеться в повідомленні.

    В які терміни банк повинен попередити клієнтів про зміну тарифів:

    • банк повинен попереджувати своїх клієнтів про зміни тарифів щонайменше за 30 днів до дати запровадження нових тарифів. Інакше – фінансова установа порушує права своїх клієнтів;
    • банк може попередити клієнтів за допомогою будь-якого каналу зв’язку (повідомленням у месенджері, мобільному додатку, телефонним дзвінком тощо) або розмістити відповідну інформацію на власному вебсайті.

    Що робити, якщо банк змінив тарифи без попередження:

    • спочатку потрібно надіслати письмову скаргу на ім’я керівництва банку та дочекатися офіційної відповіді;
    • якщо банк не відповідає або намагається «обійти» ваші аргументи, варто звертатися до Національного банку України;
    • якщо звернення містить ознаки порушень прав споживачів, фахівці НБУ звертаються безпосередньо до банку, аби виправити ситуацію. Практика свідчить, що після звернень Національного банку України банки погоджуються відтермінувати підвищення тарифів та повернути списану комісію, якщо клієнти не були проінформовані за 30 днів до підвищення банком тарифів.
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