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    Економіка та фінанси

    Банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину

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    Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення - Банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину
    Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення

    Рада схвалила відповідний закон у другому читанні

    В Україні банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.

    Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №3297.

    За закон проголосували 344 нардепи.

    Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення.

    Відповідні зміни внесли до Господарського кодексу.

    Зазначимо, у Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити.

    Нагадаємо, 13 травня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, за нього проголосували 278 парламентаріїв.

    До слова, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у травні в національній валюті становили 36,9% річних, а це на 1,0 п.п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

    До слова, станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.


    Верховна Рада кредит банки закон карантин населення коронавірус
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