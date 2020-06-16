Банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину



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Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення

Рада схвалила відповідний закон у другому читанні

В Україні банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №3297.

За закон проголосували 344 нардепи.

Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення.

Відповідні зміни внесли до Господарського кодексу.

Зазначимо, у Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити.

Нагадаємо, 13 травня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, за нього проголосували 278 парламентаріїв.

До слова, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у травні в національній валюті становили 36,9% річних, а це на 1,0 п.п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

До слова, станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.



