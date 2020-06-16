Банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину
Рада схвалила відповідний закон у другому читанні
В Україні банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №3297.
За закон проголосували 344 нардепи.
Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення.
Відповідні зміни внесли до Господарського кодексу.
Зазначимо, у Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити.
Нагадаємо, 13 травня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, за нього проголосували 278 парламентаріїв.
До слова, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у травні в національній валюті становили 36,9% річних, а це на 1,0 п.п. нижче, ніж у квітні (37,9%).
До слова, станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.