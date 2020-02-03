Нацбанк минулого тижня продав $143,5 млн для підтримки гривні



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У січня 2020 року на валютному ринку України попит на валюту значно зріс

Національний банк України протягом 27-31 січня продав 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні.

Відповідна інформація заявилася на офіційному сайті НБУ.

Продаж валюти із золотовалютних резервів відбувався на фоні поступового росу курсу валют в Україні. Продаючи валюту НБУ намагався стримувати зростання курсу, «гасячи» піки попиту на валюту на міжбанківському ринку.

У січня 2020 року на валютному ринку України попит на валюту значно зріс, якщо порівнювати з груднем 2019 року. Зокрема, Нацбанк у січня 2020 року викупив з ринку 348 мільйонів доларів, в той час як продав 250 мільйонів доларів. Таким чином, чисте поповнення золотовалютних резервів склало 98мільйонів доларів.

Національний банк України протягом 20-24 січня викупив на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів. При цьому продав з резервів 76,5 мільйона доларів для стримування росту курсу валют.

Зазначимо, що за підсумками 2019 року Національний банк України викупив з ринку 8,4 мільярда доларів, а продав з резервів 529,23 мільйона доларів. Чисте поповнення резервів за рік склало 7,9 мільярда доларів. В останній тиждень грудня 2019 року Нацбанк викупив з ринку рекордні 1,5 мільярда доларів, що свідчить про великий надлишок пропозиції валюти на ринку.

Також нагадаємо, що у Нацбанку пояснили, чому за місяць гривня подешевшала до долара більш ніж на 5%.

Раніше економіст розповів, через що долар різко пішов вгору.

Нагадаємо, 31 січня, Нацбанк покращив прогноз зростання економіки.

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