У Нацбанку пояснили, чому за місяць гривня подешевшала до долара більш ніж на 5%



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У НБУ відзначили, що на початку року пропозиція валюти традиційно знижується

За перший місяць 2020 року національна валюта подешевшала до долара більш ніж на 5% - з 23,69 грн/$ до 24,92 грн/$.

До євро гривня подешевшала на 4% - з 26,4 грн/€ до 27,48 грн/€, свідчать дані Національного банку.

« На валютному ринку в січні курс гривні скоректувався на тлі сезонно низької активності на ринку на початку року», — пояснили в Нацбанку.

У НБУ відзначили, що на початку року пропозиція валюти традиційно знижується.

«На початку року імпорт переважає над експортом… Крім того, ми бачимо активність компаній із виплатою дивідендів… Коли бачимо на міжбанківському валютному ринку, що є якісь загрози або волатильність значень, ми виходимо і продаємо валюту», — розповів на брифінгу 30 січня заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За даними НБУ, в січні сальдо операцій регулятора на міжбанківському валютному ринку залишалося позитивним. За перший місяць року він купив на міжбанку $348 млн, продав — $143,5 млн. Чиста покупка склала $98 млн.

Що стосується інвестицій нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики (фактор зміцнення гривні), то в січні їх портфель виріс на 7,3 млрд грн — з 117,7 млрд до 125 млрд грн.

За словами Сологуба, населення використовувало девальваційний тренд гривні для продажу іноземної валюти: з початку поточного місяця цей показник склав $100 млн.

«Знову-таки, ніяких змін в політиці Національного банку щодо курсоутворення немає», — додав він.

Раніше також економіст розповів, через що долар різко пішов вгору.

Нагадаємо, 31 січня, Нацбанк покращив прогноз зростання економіки.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк знизив облікову ставку до 11%.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

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