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    Економіка та фінанси

    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)

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    <p>Судно працює на рідкому водні, тож єдиним викидом, який воно продукує, є&nbsp;вода</p> - Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)

    Судно працює на рідкому водні, тож єдиним викидом, який воно продукує, є вода

    64-річний Білл Гейтс регулярно проводить відпустки на суперяхтах, але власне судно він придбав вперше

    Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс придбав за $645 мільйонів екологічну яхту, яка працює на рідкому водні.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    «Яхта Aqua завдовжки 370 футів (112,8 м – ред.) працює на рідкому водні, запас якого дозволяє подолати відстань майже 4 тисячі миль (6,5 тис. км – ред.) без дозаправки», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, судно працює на рідкому водні, тож єдиним викидом, який воно продукує, є вода.

    На яхті є тренажерний зал, йога-студія, салон для масажу та каскадний басейн на задній палубі. Тут одночасно може розміщуватися 14 гостей та 31 член екіпажу.

    64-річний Білл Гейтс регулярно проводить відпустки на суперяхтах, але власне судно він придбав вперше.

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    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)
    Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)

    Нагадаємо, видання Forbes склало список з десяти найуспішніших мільярдерів за останнє десятиліття: засновник Microsoft Білл Гейтс перебуває на четвертій сходинці, він заробив $54,6 млрд.

    екологія корабель Білл Гейтс
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