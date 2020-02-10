Білл Гейтс купив екологічну яхту за $645 мільйонів (фото, відео)



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Судно працює на рідкому водні, тож єдиним викидом, який воно продукує, є вода

64-річний Білл Гейтс регулярно проводить відпустки на суперяхтах, але власне судно він придбав вперше

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс придбав за $645 мільйонів екологічну яхту, яка працює на рідкому водні.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Яхта Aqua завдовжки 370 футів (112,8 м – ред.) працює на рідкому водні, запас якого дозволяє подолати відстань майже 4 тисячі миль (6,5 тис. км – ред.) без дозаправки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, судно працює на рідкому водні, тож єдиним викидом, який воно продукує, є вода.

На яхті є тренажерний зал, йога-студія, салон для масажу та каскадний басейн на задній палубі. Тут одночасно може розміщуватися 14 гостей та 31 член екіпажу.

64-річний Білл Гейтс регулярно проводить відпустки на суперяхтах, але власне судно він придбав вперше.

Нагадаємо, видання Forbes склало список з десяти найуспішніших мільярдерів за останнє десятиліття: засновник Microsoft Білл Гейтс перебуває на четвертій сходинці, він заробив $54,6 млрд.