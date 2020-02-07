На круїзному лайнері біля берегів Японії виявили вже 61 хворого на коронавірус



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Лайнер Diamond Princess

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії, діагностували коронавірус 2019-nCoV ще у 41-ї особи.

Таким чином, загальна кількість інфікованих на лайнері сягнула 61 особи, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії.

На борту лайнера перебувають 3.700 осіб з 56 країн, з яких 2.700 – пасажири, а решта – члени екіпажу, у тому числі 25 українців.

Перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почали після того, як в одного з них діагностували коронавірус. За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.