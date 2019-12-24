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    У світі

    Forbes назвав найуспішніших мільярдерів десятиліття

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    <p class="article-descr"><i><span>Найбагатшою людиною світу вважають засновника Amazon Джеффа Безоса<o:p></o:p></span></i></p> - Forbes назвав найуспішніших мільярдерів десятиліття

    Найбагатшою людиною світу вважають засновника Amazon Джеффа Безоса

    Засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг із статками, які з 2010 по 2019 рік збільшилися на $97,4 мільярди

    У виданні Forbes склали список з десяти найуспішніших мільярдерів за останнє десятиліття. Найбагатшим визнали засновника Amazon Джеффа Безоса.

    Про це пише американський діловий журнал Forbes.

    Зазначається, що засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг із статками, які з 2010 по 2019 рік збільшилися на $97,4 мільярди.

    Другим у рейтингу йде власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно. На його рахунках +$80,2 млрд.

    До трійки лідерів увійшов засновник Facebook Марк Цукерберг із сумою +$68 млрд.

    На четвертій сходинці перебуває засновник Microsoft Білл Гейтс, він заробив +$54,6 млрд.

    Далі у рейтингу власник компанії Inditex Амансіо Ортега з доходами у +$49,9 млрд.

    Шостим у списку один із засновників Google Ларрі Пейдж сума - +$43,5 млрд.

    На сьомій позиції - один з найбільших інвесторів у світі Уоррен Баффетт із +$41,8 млрд.

    Восьмий багатій світу - колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер із статками +$41,8 млрд.

    Дев'ятий - один із засновників Google Сергій Брін у нього є +$41,3 млрд.

    Десятим у рейтингу закріпився засновник і голова ради директорів Alibaba Group Джек Ма із статками +$40,8 млрд.

    Раніше повідомлялося, що Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття

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