Forbes назвав найуспішніших мільярдерів десятиліття



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Найбагатшою людиною світу вважають засновника Amazon Джеффа Безоса

Засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг із статками, які з 2010 по 2019 рік збільшилися на $97,4 мільярди

У виданні Forbes склали список з десяти найуспішніших мільярдерів за останнє десятиліття. Найбагатшим визнали засновника Amazon Джеффа Безоса.

Про це пише американський діловий журнал Forbes.

Зазначається, що засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг із статками, які з 2010 по 2019 рік збільшилися на $97,4 мільярди.

Другим у рейтингу йде власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно. На його рахунках +$80,2 млрд.

До трійки лідерів увійшов засновник Facebook Марк Цукерберг із сумою +$68 млрд.

На четвертій сходинці перебуває засновник Microsoft Білл Гейтс, він заробив +$54,6 млрд.

Далі у рейтингу власник компанії Inditex Амансіо Ортега з доходами у +$49,9 млрд.

Шостим у списку один із засновників Google Ларрі Пейдж сума - +$43,5 млрд.

На сьомій позиції - один з найбільших інвесторів у світі Уоррен Баффетт із +$41,8 млрд.

Восьмий багатій світу - колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер із статками +$41,8 млрд.

Дев'ятий - один із засновників Google Сергій Брін у нього є +$41,3 млрд.

Десятим у рейтингу закріпився засновник і голова ради директорів Alibaba Group Джек Ма із статками +$40,8 млрд.

Раніше повідомлялося, що Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття.