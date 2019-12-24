Forbes назвав найуспішніших мільярдерів десятиліття
Найбагатшою людиною світу вважають засновника Amazon Джеффа Безоса
Засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг із статками, які з 2010 по 2019 рік збільшилися на $97,4 мільярди
У виданні Forbes склали список з десяти найуспішніших мільярдерів за останнє десятиліття. Найбагатшим визнали засновника Amazon Джеффа Безоса.
Про це пише американський діловий журнал Forbes.
Зазначається, що засновник Amazon Джефф Безос очолив рейтинг із статками, які з 2010 по 2019 рік збільшилися на $97,4 мільярди.
Другим у рейтингу йде власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно. На його рахунках +$80,2 млрд.
До трійки лідерів увійшов засновник Facebook Марк Цукерберг із сумою +$68 млрд.
На четвертій сходинці перебуває засновник Microsoft Білл Гейтс, він заробив +$54,6 млрд.
Далі у рейтингу власник компанії Inditex Амансіо Ортега з доходами у +$49,9 млрд.
Шостим у списку один із засновників Google Ларрі Пейдж сума - +$43,5 млрд.
На сьомій позиції - один з найбільших інвесторів у світі Уоррен Баффетт із +$41,8 млрд.
Восьмий багатій світу - колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер із статками +$41,8 млрд.
Дев'ятий - один із засновників Google Сергій Брін у нього є +$41,3 млрд.
Десятим у рейтингу закріпився засновник і голова ради директорів Alibaba Group Джек Ма із статками +$40,8 млрд.
Раніше повідомлялося, що Forbes назвав найоплачуваніших спортсменів десятиліття.