  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    NASA скасувало запуск космічного корабля за дві хвилини до старту

    • Розсилка
    <p>Ракета Antares мала доставити 1,6 тонни обладнання і 757 кг вантажу для екіпажу на Міжнародну космічну станцію</p> - NASA скасувало запуск космічного корабля за дві хвилини до старту

    Ракета Antares мала доставити 1,6 тонни обладнання і 757 кг вантажу для екіпажу на Міжнародну космічну станцію

    Запуск відмінили через позаштатні дані від наземного обладнання

    Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вирішило скасувати запуск ракети-носія Antares з кораблем Cygnus за дві хвилини до старту.

    Корабель повинен був доставити 1,6 тонни обладнання і 757 кг вантажу для екіпажу на Міжнародну космічну станцію.

    У компанії Northtrop Grumman повідомили, що запуск скасували через позаштатні дані від наземного обладнання.

    Нова дата запуску наразі не повідомляється.

    Нагадаємо, 9 лютого Іран втретє з початку року не зміг вивести на орбіту супутник дистанційного зондування землі «Зафар».

    Нагадаємо, 9 лютого Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

    Також цього тижня у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.

    НАТО корабель NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ