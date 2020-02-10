NASA скасувало запуск космічного корабля за дві хвилини до старту



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Ракета Antares мала доставити 1,6 тонни обладнання і 757 кг вантажу для екіпажу на Міжнародну космічну станцію

Запуск відмінили через позаштатні дані від наземного обладнання

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вирішило скасувати запуск ракети-носія Antares з кораблем Cygnus за дві хвилини до старту.

Корабель повинен був доставити 1,6 тонни обладнання і 757 кг вантажу для екіпажу на Міжнародну космічну станцію.

У компанії Northtrop Grumman повідомили, що запуск скасували через позаштатні дані від наземного обладнання.

Нова дата запуску наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 9 лютого Іран втретє з початку року не зміг вивести на орбіту супутник дистанційного зондування землі «Зафар».

Нагадаємо, 9 лютого Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

Також цього тижня у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.