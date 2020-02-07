Біля берегів Естонії потонув російський траулер



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Всіх членів екіпажу було врятовано

У траулера вийшло з ладу кермове управління

У ніч на 7 лютого біля берегів Естонії затонув російський риболовецький траулер, змогли врятувати сімох членів екіпажу.

Про це повідомляє портал ERR із посиланням на Департаменті поліції і прикордонної охорони Естонії.

«Сигнал лиха з (російського, - ред.) судна надійшов у четвер о 23:40 за 15 миль на північ від півострова Юмінда. Сигнал лиха було передано по радіо разом із координатами. У траулера вийшло з ладу рульове управління, а дві секції наповнилися водою. Судно лягло в дрейф, через деякий час на борту було втрачено електроживлення», - розповіли в Департаменті.

Після цього Центр морської охорони Естонії організував спільну з Фінляндією рятувальну операцію і повідомив про траулер, що зазнав лиха, суднам, які перебували поблизу. Першим на допомогу прибув танкер під ліберійським прапором, який знайшов у воді рятувальний пліт. Людей, які перебували на ньому, підняли на борт, двох потерпілих доправили гелікоптером до лікарні в Гельсінкі. Естонський поліцейський гелікоптер доправив інших п'ятьох членів екіпажу для медичної перевірки до Північно-Естонської регіональної лікарні. Всі члени екіпажу - громадяни РФ.