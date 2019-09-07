Україна протестувала максимальний реверс газу з Європи
Тест жодним чином не вплинув на транспортування блакитного палива до країн ЄС
«Укртрансгаз» здійснив успішний тестовий запуск ділянки магістрального газопроводу Союз для роботи в зворотньому напрямку «захід-схід»
При цьому було відпрацьовано режим, за якого обсяги транспортування в реверсному напрямку досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини, заявили у компанії.
«Це жодним чином не вплинуло на транспортування блакитного палива до країн ЄС - заявки «Газпрому» на транзит були виконані в повному обсязі. Фізичні випробування проводились в рамках підготовки ГТС до опалювального сезону 2019/2020», - додали в «Укртрансгазі».
Протягом трьох днів на ділянці газогону Союз обсяги транспортування в реверсному напрямку досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини - 42,5 млн кубометрів газу на добу.
Для прийому газу через ГВС Будінце (Словаччина) вперше були задіяні реверсні обв’язки КС Хуст та КС Богородчани.
До слова, НАК «Нафтогаз України» 6 вересня оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР.