Україна протестувала максимальний реверс газу з Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укртрансгаз» здійснив успішний тестовий запуск ділянки магістрального газопроводу Союз

Тест жодним чином не вплинув на транспортування блакитного палива до країн ЄС

«Укртрансгаз» здійснив успішний тестовий запуск ділянки магістрального газопроводу Союз для роботи в зворотньому напрямку «захід-схід»

При цьому було відпрацьовано режим, за якого обсяги транспортування в реверсному напрямку досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини, заявили у компанії.

«Це жодним чином не вплинуло на транспортування блакитного палива до країн ЄС - заявки «Газпрому» на транзит були виконані в повному обсязі. Фізичні випробування проводились в рамках підготовки ГТС до опалювального сезону 2019/2020», - додали в «Укртрансгазі».

Протягом трьох днів на ділянці газогону Союз обсяги транспортування в реверсному напрямку досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини - 42,5 млн кубометрів газу на добу.

Для прийому газу через ГВС Будінце (Словаччина) вперше були задіяні реверсні обв’язки КС Хуст та КС Богородчани.

До слова, НАК «Нафтогаз України» 6 вересня оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР.