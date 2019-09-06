Білорусь не посилювала безпеку на кордоні, попри заяву Лукашенка



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Фото: dpsu.gov.ua

За даними Держприкордонслужби, пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі

Українсько-білоруський кордон працює у штатному режимі, ніяких додаткових заходів перевірок немає. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на запитання щодо чуток про «наглухо закритий кордон», передає «Укрінформ».

«Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі. Відзначу, що українські прикордонники не фіксують накопичення черг громадян і транспорту на виїзд з України у напрямку Білорусі, які були б повʼязані з прискіпливою роботою білоруських прикордонників, виходячи із заяв від білоруської сторони. Ми також не фіксуємо збільшення відмов громадян у перетині кордону прикордонниками Білорусі», - зазначив Демченко.

Як повідомлялось, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений «наглухо» закрити кордон з Україною через величезний «потік зброї». Про це він заявив у Мінську на міжнародній конференції, присвяченій боротьбі з тероризмом 3 серпня.

У свою чергу ДПСУ заявила, що на українсько-білоруському кордоні прикордонники не фіксують збільшення кількості спроб незаконного переміщення зброї. Усього з початку 2019 року на кордоні з Республікою Білорусь прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, що на понад 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 20 одиниць виявленої зброї намагалися провезти саме в Україну.

У ДПСУ додали, що серед виявленого лише 1 одиниця вогнепальної зброї, решта – мисливська, газова, пневматична, холодна та електрошокова зброя.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через потік зброї.

«Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми (з Україною - ІФ) повністю закрити кордон. Наглухо. Ще більше ніж із Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один... Ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо... націоналістично налаштованих – очікуй тероризму», - заявив Лукашенко.