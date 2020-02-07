Більше трьох сотень реєстраторів заплямували свою репутацію і втратили доступ до реєстрів – міністр юстиції



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Денис Малюська розповів, що після відключення реєстраторів комунальних підприємств, уряд взявся за інші категорії - точково

90% рейдерських захоплень відбувалось за допомогою реєстраторів комунальних підприємств, - міністр

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому», що доступ до реєстрів станом на 1 січня 2020 року заблокували 368 реєстраторам із заплямованою репутацією.

«У нас було два кроки з відключення: спочатку ми відключили усіх реєстраторів комунальних підприємств. Це була найбільш ризикована категорія. Тому що більше 90% рейдерських захоплень відбувалось саме через реєстраторів комунальних підприємств», - розповів міністр. Він додав, що це було системне рішення: був розроблений законопроєкт і внесений до парламенту.

Малюська розповів, що після відключення реєстраторів комунальних підприємств, уряд взявся за інші категорії, «точково: хто де засвітився на незаконних діях».

Як повідомлялося, у середині січня цього року кіберполіція викрила масштабну рейдерську схему: киянин привласнив цілий житловий комплекс.

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