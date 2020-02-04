Посадовець Секретаріату Кабміну вимагав 2,5 млн грн хабара, - прокуратура



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Фото: пресслужба прокуратури Київщини

Чиновник вимагав гроші за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку уряду та відкликання судових позовів до підрядника

Викрито посадовця Секретаріату Кабінету Міністрів України,який вимагав 2,5 млн.грн неправомірної вигоди. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

«У межах розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, на отриманні неправомірної вигоди затримано начальника одного із Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, посадовець із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності кошти в сумі 2,5 млн. грн. у якості «відкату» за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку уряду України та відкликання судових позовів до підрядника.

Безпосередньо після отримання частини неправомірної вигоди в сумі 2 млн. грн. керівника управління затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура зазначає, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.