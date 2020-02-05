Гончарук просить спостережну раду «Нафтогазу» схаменутись і не виплачувати $29 млн премій менеджменту документ



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти великих премій керівникам НАК «Нафтогаз України»

Уряд закликає наглядову раду НАК «Нафтогаз України» утриматися від виплат великих премій керівництву

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав листа до наглядової ради «Нафтогазу» з проханням не платити гігантські премії Коболєву, Вітренку та іншим топ-менеджерам НАК за перемогу над «Газпромом».

Таким чином Гончарук направив листа до голови наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд, в якому просить розглянути можливість перегляду розміру премій керівництву компанії, віддаючи належне важливості процедурі преміювання в залученні високопрофесійних фахівців.

Прем'єр просить спостережну раду утриматися від прийняття рішень щодо нарахування премій керівництву «Нафтогазу» до проведення консультацій з урядом, як акціонером компанії.

Як відомо, згідно з контрактом, топ-менеджери НАК «Нафтогаз України» отримають премію в розмірі 1% від $2,9 млрд, які «Газпром» виплатив, за рішенням Стокгольмського арбітражу, - це приблизно $29 млн, або 700 млн гривень.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку розібратися з виплатами високих премій керівництву НАК «Нафтогаз України». Зеленський також допускає повне перезавантаження «Нафтогазу».

До відома, минулого року на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів.

Також колишній прем’єр Володимир Гройсман пропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Зазначимо, що глава уряду напередодні заявив, що зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні.

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій — максимальна премія буде не більше ніж один оклад», — сказав прем’єр.

Гончарук переконує, що інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною, її публікуватимуть щомісяця.



