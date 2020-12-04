Бізнес не витримає підвищення тарифів на транспортування електроенергії, нам потрібно знайти інші механізми – нардеп

У 2020 році тариф зріс удвічі, попри те, що збитки промислових підприємств вже досягли 70 млрд грн

Серед таких шляхів, на думку депутата – наведення ладу на ринку електроенергії та закриття можливостей для спекуляцій

Уряд має знайти інші можливості для вирішення фінансової проблеми на енергоринку, не підвищуючи тариф на передачу струму, оскільки бізнес цього не витримає. Про це заявила народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб.

«Треба прибрати спекуляції на енергетичному ринку. Тому що там дуже багато трейдерів, які сьогодні отримують гроші просто з повітря. І тут треба наводити лад. Якщо НКРЕКП в першу чергу зараз наведе лад на енергетичному ринку, а не буде дозволяти спекуляції, не доведеться підвищувати тариф на передачу», – впевнена Гриб.

За її словами, чергового підвищення тарифу на передачу електроенергії бізнес не витримає, і буде змушений скорочувати працівників, щоб вижити в умовах коронакризи.

«Є інші інструменти, такі як запозичення в МВФ. І ми ж розуміємо, що сьогодні весь світ іде назустріч бізнесу. Ми не можемо підвищити тарифи в таку складну ситуацію… Я вважаю, що якраз для короткострокової перспективи необхідно все-таки використовувати такі механізми, як кредити для того, щоб пережити той жах, який є сьогодні, але потім розглядати та використовувати виключно ринкові механізми», – сказала Гриб.

Нагадаємо, НКРЕКП у 2021 році затвердила тариф на передачу електроенергії на рівні 309,8 грн / МВт-год. Таким чином, у 2020 році тариф зріс удвічі, попри те, що збитки промислових підприємств вже досягли 70 млрд грн.

Економічний експерт Андрій Новак заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію з подорожчання усіх товарів і послуг.

У свою чергу президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що чергове підвищення тарифу призведе до додаткових мільярдних витрат для промисловості, що зробить неконкурентоспроможною їх продукцію. Щоб вижити, підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч співробітників.

До слова, «Укренерго» підвищить тариф на передачу електроенергії майже на 30%.