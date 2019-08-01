Бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави
Марчін Швенчицький
Марчін Швенчицький обійме посаду восениЧлен польського парламенту, колишній мер Варшави Марчін Швенчицький стане стане бізнес-омбудсменом України замість Альгірдаса Шемети.
Як повідомив Шемета 31 липня в Києві, Швенчицький обійме посаду восени.
За словами Шемети, таке рішення напередодні ухвалила рада бізнес-омбудсмена.
Офіс бізнес-омбудсмена запрацював в Україні в травні 2015 року. Орган створено з метою поліпшення здійснення підприємницької діяльності та підвищення ефективності боротьби з корупцією.
Українські підприємці можуть подати скаргу бізнес-омбудсману на орган державної влади, підконтрольну державі компанію чи чиновника в разі порушення законних прав.
Скаргу може подати будь-яка фізична чи юридична особа, яка займається підприємницькою діяльністю в Україні, онлайн через сайт.
Джерело: Радіо Свобода