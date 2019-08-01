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    Економіка та фінанси

    Бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави

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    <span>Марчін Швенчицький</span> - Бізнес-омбудсменом в Україні стане ексмер Варшави
    Марчін Швенчицький

    Марчін Швенчицький обійме посаду восени

    Член польського парламенту, колишній мер Варшави Марчін Швенчицький стане стане бізнес-омбудсменом України замість Альгірдаса Шемети.

    Як повідомив Шемета 31 липня в Києві, Швенчицький обійме посаду восени.

    За словами Шемети, таке рішення напередодні ухвалила рада бізнес-омбудсмена.

    Офіс бізнес-омбудсмена запрацював в Україні в травні 2015 року. Орган створено з метою поліпшення здійснення підприємницької діяльності та підвищення ефективності боротьби з корупцією.

    Українські підприємці можуть подати скаргу бізнес-омбудсману на орган державної влади, підконтрольну державі компанію чи чиновника в разі порушення законних прав.

    Скаргу може подати будь-яка фізична чи юридична особа, яка займається підприємницькою діяльністю в Україні, онлайн через сайт.

    Джерело: Радіо Свобода

    мер
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