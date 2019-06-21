Бізнесмен Кузяра відповідатиме за постачання вугілля з ОРДЛО



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Бізнесмен упевнений, що реінтеграція Донбасу - це справа часу, проте ухилився від відповіді, на які поступки при цьому доведеться піти Україні

За словами бізнесмена, на даний момент він не є посадовою особою при новій владі, проте готовий працювати у сфері, яка йому близька – постачання вугілля

У команді президента Володимира Зеленського може з'явитися фахівець, який відповідатиме за постачання вугілля з окупованих територій Донбасу - бізнесмен Сергій Кузяра.

Про свої плани стати частиною команди президента Кузяра заявив в інтерв'ю.

За його словами, на даний момент він не є посадовою особою при новій владі, проте готовий працювати у сфері, яка йому близька – постачання вугілля.

«Я готовий і ініціювати, і пропонувати свої послуги. Але поки немає предмету для розмови. Наразі всі займаються виборами. У політику я напевне не йду. А в прикладних, практичних питаннях готовий допомагати. І президентові, і новій команді - усім. Тому що вважаю, що за останні 5 років ми багато втратили, якщо не сказати прямо – зруйнували», - зазначив бізнесмен.

За його словами, основою енергетичної реформи повинна стати приватизація державних шахт. Говорячи про постачання вугілля з окупованих територій на Донбасі, Сергій Кузяра заявив, що з приходом нової влади у цьому процесі почалися зрушення.

«Мене обнадіяли ті слова, які сказав Леонід Данилович, який почав займатися Мінським процесом. Я думаю, що це питання часу. І якщо підприємства на тимчасово непідконтрольною території почнуть повертати їхнім власникам, відповідно, економічні зв'язки будуть відновлюватися. Це було б плюсом для України і дало би розуміння людям, які живуть на непідконтрольній території, що вони потрібні, що їх ніхто не кинув», - підкреслив Кузяра.

Бізнесмен упевнений, що реінтеграція Донбасу - це справа часу, проте ухилився від відповіді, на які поступки при цьому доведеться піти Україні.

У якості альтернативи постачанню вугілля з Донбасу Сергій Кузяра назвав європейський антрацит - наприклад, з Іспанії, а також з ПАР та Мозамбіку.

«Я пропонував якийсь час раніше, оскільки продовжую цими питаннями займатися як бізнесмен. Але всі ці варіанти - дорожчі. Так склалося, що навіть з урахуванням доставки залізницею російське вугілля для нас більш прийнятне у якості заміщення донбаського. Але я сподіваюся, що ми відновимо постачання з Донбасу», - резюмував Сергій Кузяра.

Як повідомлялося, з 1 червня 2019 року постачання вугілля та нафтопродуктів із Росії в Україну обмежені та здійснюються лише за спеціальними дозволами. В умовах російської енергоблокади Україна змушена шукати альтернативних постачальників вугілля.