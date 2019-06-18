Шахти «Львіввугілля» частково відновили роботу



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Колаж: facebook.com / Mykhailo Volynets

Гірники отримали перші кошти в рахунок заборгованості

Шахти державного підприємства «Львіввугілля» частково відновили роботу, отримавши перші кошти в рахунок заборгованості. Про це повідомив голова первинної організації шахта «Межирічанська» Василь Лесняк. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

За даними представника профсоюзу, шахти ДП «Львіввугілля» частково відновили роботу. Перші кошти у розмірі 30 млн грн поступили на рахунок ДП «Львіввугілля» ввечері 14 червня. Сьогодні очікуються кошти за відвантажене вугілля в сумі 80 млн грн, які будуть направлені на виплату заробітної плати.

У п’ятницю, 14 червня, за результатами проведених переговорів досягнуто згоди щодо поставки в червні на «Добротвірську» і «Бурштинську» ТЕС вугілля ДП «Львіввугілля» в обсязі 40 тис. т на суму 100 млн грн та підписано договір поставки вугілля. Сьогодні, згідно з угодою, мають надійти 80 млн грн.

Однак не всі шахти відновили свою роботу. Зокрема не повернулись на роботу гірники шахти «Степова» ДП «Львіввугілля».

Як повідомив представник президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус, завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично вирішене питання погашення боргів із заробітної платні працівникам держпідприємства «Львіввугілля».

Про затримку з виплатою заробітної плати президенту розповіли шахтарі «Лісової, яку Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією. Станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн грн. Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі, запевняють в Адміністрації президента.

Тоді для вирішення питання Зеленський скликав розширену нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України.