Британія виділить $57 млн на допомогу українцям

Структури ООН та благодійні організації, які працюють на місцях для надання допомоги, підтримки та захисту тим, хто перебуває в Україні та біля її кордонів, отримають фінансування

Сполучене Королівство як допомогу громадянам України виділить 45 мільйонів фунтів стерлінгів ($56,7 млн) структурам Організації Об'єднаних Націй (ООН) та благодійним організаціям. Про це повідомляє МЗС Британії.

«Структури ООН та благодійні організації, які працюють на місцях для надання допомоги, підтримки та захисту тим, хто перебуває в Україні та біля її кордонів, отримають фінансування у розмірі 45 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії в рамках ширшого пакету підтримки», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС зазначили, що Велика Британія продовжить постачання медикаментів в Україну на додаток до вже доставлених наборів для обробки ран та аптечок, кількість яких становить понад п'ять мільйонів штук.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.