Борис Джонсон виступив у Верховній Раді (відео)

Джонсон заявив, що Україна переможе у війні проти Росі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон віртуально виступив зі зверненням до Верховної Ради України. Він став першим світовим лідером, який звернувся до українського парламенту після початку вторгнення Росії.

Крім підтримки та оголошення про новий пакет військової допомоги, що включає ракети та радари контрбатарейної боротьби, Джонсон заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, Джонсон визнав колективний провал Заходу в тому, що проти Росії не було запроваджено превентивних санкцій.

Про що говорив Джонсон

Сайт британського уряду заздалегідь опублікував витяги з сьогоднішньої промови Джонсона.

«Коли моя країна зіткнулася з загрозою вторгнення під час Другої світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував збиратися протягом усього конфлікту, а британський народ демонстрував таку єдність і рішучість, що ми згадуємо час найбільшої небезпеки як наш зоряний час. Це зоряний час України, епічна глава вашої національної історії, яку будуть пам'ятати і розповідати майбутні покоління», – заявив британський прем'єр.

Джонсон також зробив акцент на тому, що майбутні покоління будуть говорити про подвиг українців, які навчили світ тому, що груба сила агресора не встоїть проти сили народу, який вирішив бути вільним.

Раніше Джонсон говорив, що вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом. Крім того, Британія, США та Канада нададуть Україні важку зброю.Нагадаємо, Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги.