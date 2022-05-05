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    Події в Україні

    Британія і Японія обговорять скорочення енергопостачань з Росії

    Британія і Японія обговорять скорочення енергопостачань з Росії

    Велика Британія буде першою європейською країною, у якої буде подібна угода з Японією

    Лідери Великої Британії і Японії в ході візиту японського прем'єр-міністра в Лондон Фуміо Кісіди обговорять спільні заходи щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв. Про це повідомляє канцелярія прем'єра Британії.

    Зазначається, що сторони також дійдуть принципової згоди щодо нової угоди у сфері оборони, яка дозволить японським і британським Збройним силам працювати разом і проводити спільні навчання та операції.

    «Очікується, що Великобританія і Японія домовляться про спільні дії, щоб допомогти ключовим економікам знизити залежність від російських енергопостачань», – йдеться в публікації.

    Також наголошується, що Великобританія буде першою європейською країною, у якої буде подібна угода з Японією.

    Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля. Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

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    Теги: росія окупанти Японія експорт війна імпорт Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія і Японія обговорять скорочення енергопостачань з Росії