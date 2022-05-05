Британія і Японія обговорять скорочення енергопостачань з Росії

Велика Британія буде першою європейською країною, у якої буде подібна угода з Японією

Лідери Великої Британії і Японії в ході візиту японського прем'єр-міністра в Лондон Фуміо Кісіди обговорять спільні заходи щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв. Про це повідомляє канцелярія прем'єра Британії.

Зазначається, що сторони також дійдуть принципової згоди щодо нової угоди у сфері оборони, яка дозволить японським і британським Збройним силам працювати разом і проводити спільні навчання та операції.

«Очікується, що Великобританія і Японія домовляться про спільні дії, щоб допомогти ключовим економікам знизити залежність від російських енергопостачань», – йдеться в публікації.

Також наголошується, що Великобританія буде першою європейською країною, у якої буде подібна угода з Японією.

Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля. Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.