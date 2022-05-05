У TikTok з'явиться новий спосіб монетизації

TikTok запровадить модель розподілу доходів з реклами на кшталт YouTube

TikTok представив новий спосіб монетизації для блогерів, повідомляє The Verge.

Взявши приклад із моделі розподілу доходів від реклами YouTube, компанія планує почати ділитися своїми доходами з креаторами, на відео яких буде відображатися реклама.

У програму TikTok Pulse потраплять 4% з усіх найкращих відео на TikTok. При цьому блогери мають мати не менше 100 тис. підписників, щоб у нього був шанс отримувати дохід з показу реклами.

Яку суму складуть виплати, і скільки користувачів TikTok зможуть скористатися такою можливістю – не повідомляється.

Відомо, що програма Pulse запуститься у червні у США, і пізніше з'явиться в інших країнах.

До цього часу основним способом монетизації TikTok-блогерів залишається «Фонд креаторів, що надихають».