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    У TikTok з'явиться новий спосіб монетизації

    У TikTok з'явиться новий спосіб монетизації

    TikTok запровадить модель розподілу доходів з реклами на кшталт YouTube

    TikTok представив новий спосіб монетизації для блогерів, повідомляє The Verge.

    Взявши приклад із моделі розподілу доходів від реклами YouTube, компанія планує почати ділитися своїми доходами з креаторами, на відео яких буде відображатися реклама.

    У програму TikTok Pulse потраплять 4% з усіх найкращих відео на TikTok. При цьому блогери мають мати не менше 100 тис. підписників, щоб у нього був шанс отримувати дохід з показу реклами.

    Яку суму складуть виплати, і скільки користувачів TikTok зможуть скористатися такою можливістю – не повідомляється.

    Відомо, що програма Pulse запуститься у червні у США, і пізніше з'явиться в інших країнах.

    До цього часу основним способом монетизації TikTok-блогерів залишається «Фонд креаторів, що надихають».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У TikTok з'явиться новий спосіб монетизації