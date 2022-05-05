Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу

Кількість викрадених до Росії дітей зараз налічується близько 1,7 тис., включаючи тих, хто перебуває в установах та тих, хто приїхав разом із опікунами

В апараті уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львова-Бєлова ведуть роботу з внесення поправок до російського законодавства для можливості усиновлення та опіки над сиротами, яких насильно вивезли із Донбасу, повідомляють «Известия».

Відповідно до чинного законодавства, дитину з іншої держави не можна передати на виховання у прийомну сім'ю. Як зазначала віце-спікер Держдуми Ганна Кузнєцова, планується синхронізувати законодавство РФ із «ДНР» та «ЛНР» для можливості усиновлення дітей-сиріт російськими сім'ями.

Зазначається також, що не всі діти мають статус, який дозволяє їх усиновити або передати під опіку, наприклад, у когось із них залишилися родичі, або його законні представники вважаються зниклими безвісти, або з рідними втрачено зв'язок.

У низці благодійних фондів заявили, що російські прийомні сім'ї та батьки, які раніше вже приймали вихованців інтернатів, висловили готовність прийняти викрадених до Росії дітей, якщо вдасться врегулювати правові аспекти.

Кількість викрадених до Росії дітей зараз налічується близько 1,7 тис., включаючи тих, хто перебуває в установах та тих, хто приїхав разом із опікунами.

Починаючи з 24 лютого, Росія вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», майже 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Нагадаємо, російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.