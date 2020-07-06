Британія запровадить персональні санкції проти РФ і Саудівської Аравії



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Деяким росіянам буде заборонено в'їжджати на територію Великої Британії

Санкції вводять за порушення прав людини

Уряд Британії вводить персональні санкції проти громадян Росії та Саудівської Аравії за порушення прав людини.

Імена громадян, щодо яких будуть застосовані санкції, оголосять у понеділок, 6 липня, повідомляє Financial Times.

Деяким росіянам буде заборонено в'їжджати на територію Британії. Також будуть заморожені їхні рахунки в британських банках. Передбачається, що санкції будуть введені проти причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського у 2009 році.

Також до санкційного списку будуть внесені деякі громадяни Саудівської Аравії, які причетні до вбивства саудівського журналіста-опозиціонера Джамаля Хашоггі.

«За допомогою цього законодавчого акта Британія отримає нові повноваження і зможе перешкодити в'їжджати до Британії тим, хто причетний до брутальних порушень прав людини, спрямовувати кошти у наші банки та отримувати вигоду з нашої економіки», — заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

Він також зазначив, що цього року санкції можуть бути розширені на підозрюваних у корупції, утиски журналістів і образу на релігійному ґрунті.

До слова, у Польщі заявили, що Росія намагається домогтися скасування санкцій.