У Польщі заявили, що Росія намагається домогтися скасування санкцій



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Санкції були вперше застосовані Євросоюзом у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисного підриву територіальної цілісності України та її дестабілізації.

«Російський проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії Covid-19, переданий до ООН, спрямований на уникнення відповідальності» – Сенат Польщі

У польському Сенаті заявили, що Москва намагається домогтися скасування міжнародних санкцій, щоб уникнути відповідальності за агресію проти України.

Про це йдеться в ухвалі Комісії Сенату Республіки Польща у закордонних справах і ЄС щодо використання РФ епідемії COVID-19 з метою скасування санкцій, запроваджених до неї внаслідок агресії щодо України.

«Під претекстом підвищення результативності подолання пандемії, представники Росії намагаються переконати уряди демократичних держав скасувати міжнародні санкції, запроваджені внаслідок агресії щодо України», – заявили у Сенаті, висловивши «глибоке занепокоєння» ситуацією на окупованих територіях України.

У Сенаті вважають, що російський проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, переданий до ООН, спрямований на уникнення відповідальності.

«Ухвалення цього документа було б свого роду демонстрацією солідарності з агресором», – підкреслюється у документі.

Комісія наголосила, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує анексію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, і що санкції проти РФ можуть бути послаблені тільки за умови повної імплементації Москвою Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, 18 червня Рада Євросоюзу оприлюднила рішення щодо продовження ще на рік обмежувальних заходів проти Російської Федерації за анексію Криму.

Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів походженням з Криму або Севастополя до ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції та на туристичні послуги в Криму і Севастополі. Заборона ЄС стосується також експорту певного переліку товарів та технологій для компаній, що діють у Криму, або для їх використання в секторах транспорту, телекомунікації, енергетики, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу або мінеральних ресурсів.

Ці санкції були вперше застосовані Євросоюзом у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисного підриву територіальної цілісності України та її дестабілізації. Інші обмежувальні заходи проти РФ включають економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, а також індивідуальні обмежувальні заходи.





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