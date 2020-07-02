У Сенаті США виступили за нові санкції проти Путіна



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У Сенаті США виступили за нові санкції проти Володимира Путіна

Сенатор виступив за фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна

Сенатор США Боб Менендес запропонував залучити Росію до відповідальності за передбачувані виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані. Менендес - найбільш високопоставлений демократ в сенатському Комітеті з міжнародних відносин.

Про це пише «Голос Америки».

Сенатор виступив за фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших високопоставлених російських чиновників, які могли бути залучені у цю операцію.

Менендес хоче включити положення про нові санкції щорічний законопроект про витрати на оборону (NDAA), обговорення якого триває на цьому тижні в Сенаті.

Сенатор також запропонував ввести банківські обмеження для російських оборонних підприємств і розширити санкції проти олігархів, які входять в оточення Путіна.

До слова, 19 червня політичне рішення про продовження цих санкцій ухвалила Європейська рада — конференція лідерів країн-членів ЄС. Тепер юридичної сили воно набуде після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.