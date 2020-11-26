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    Економіка та фінанси

    Британія заявила про найбільший за 300 років спад економіки

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    <p>Економіка Британії скоротиться цього року на 11,3%, що є найбільшим падінням виробництва за більш ніж 300 років</p> - Британія заявила про найбільший за 300 років спад економіки

    Економіка Британії скоротиться цього року на 11,3%, що є найбільшим падінням виробництва за більш ніж 300 років

    ВВП Британії скоротиться на понад 11%

    Міністр фінансів Великої Британії Ріши Сунак заявив, що цього року Сполучене Королівство переживе найбільший за 300 років спад економіки. Валовий внутрішній продукт Британії скоротиться на понад 11%.

    Про це йдеться в офіційній заяві на сайті британського мінфіну.

    Сунак очікує, що з послабленням карантинних обмежень британська економіка почне відновлюватися та виросте на 5,5% наступного року, та на 6,6% у 2022 році.

    У наступні роки економіка, за прогнозом міністра, зростатиме на 2,3%, 1,7% та 1,8%.

    «Економіка скоротиться цього року на 11,3%, що є найбільшим падінням виробництва за більш ніж 300 років... Економічні збитки, швидше за все, будуть довгими.Це означає, що у 2025 році обсяг економіки буде приблизно на 3% менше, ніж очікувалося в березні», – наголосив він.

    Нагадаємо, влада Британії запланувала послабити карантин перед Різдвом.

    До слова, Велика Британія планує рекордно збільшити інвестиції у сферу озброєння.

     

    Теги: економіка інвестиції ВВП криза Велика Британія карантин
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