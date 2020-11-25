Саакашвілі: українська економіка рухається до катастрофи

Будуть дуже великі проблеми з виплатами зарплат та пенсій, починаючи вже з початку наступного року, - голова Виконавчого комітету реформ

В Україні з початку наступного року може не вистачити грошей на пенсії і зарплати бюджетникам. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі.

Він наголосив, що економічних реформ немає, а корупційні схеми на митниці і в податковій процвітають.

«Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. В Україні насувається дуже сильна бюджетна криза. Будуть дуже великі проблеми з виплатами зарплат та пенсій, починаючи вже з початку наступного року. Теоретично це можна відтермінувати, якщо буде хоча б якась на папері угода з МВФ. Тобто вони грошей не дадуть, але під цю угоду хтось може ще трохи дати грошей. Цього вистачить ще на кілька місяців. Але будуть проблеми з виплатами елементарних соціальних зобов’язань і зарплат», ─ сказав Саакашвілі.

«Такого в Україні не було з 90-х років. Коли така ситуація, треба або щось робити, або просто країна пролітає в трубу. Тобто ми зараз із заплющеними очима йдемо до прірви. І це відбувається в умовах, коли практично уряд не функціонує. Наче він існує у паралельному світі. Вони говорять про якісь успішні реформи, результати яких відчув на собі бізнес», ─ обурюється Саакашвілі.

«Це результат цілої низки помилок, які були допущені у фінансовій та фіскальній політиці. Результат всеосяжної корупції в податковій та митній системі. Це результат відсутності дій щодо відкриття економіки для залучення інвестицій та реальної приватизації. Це призводить до того, що український бюджет на межі розвалу. Це правда. Зараз ми дуже близькі до того, щоб припинити відшкодування ПДВ», ─ прогнозує Михайло Саакашвілі.

Він також нагадав, що за попередньої влади було запроваджене автоматичне відшкодування ПДВ, і це було правильно. А зараз все знову відбувається в ручному режимі, але може повністю зупинитися.

Саакашвілі говорить, що олігархічні групи всюди ставлять «своїх» людей, які підтримують корупційні схеми. А чесні підприємці потерпають від карантинних заходів. «В цій ситуації ще їх дотискати додатковими заходами – економіка цього не втримає, і це призведе до трагедії мільйонів людей», ─ переконаний Саакашвілі.

За словами Михайла Саакашвілі, у цій ситуації обіцяні 8 тисяч допомоги від Зеленського – це символічний жест, який насправді мало чим допоможе.

Як повідомлялося, за рік інвестиції в економіку України впали на третину.

Також важливо зазначити, що позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Разом з тим, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, прем’єр Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу.

До слова, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року. 10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.