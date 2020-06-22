Британська нафтогазовидобувна компанія продовжила оренду двох свердловин на Львівщині



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Блажівське родовище на Львівщині, яке розробляє Cadogan Petroleum

Cadogan Petroleum підписала продовження договору оренди свердловин із «Укрнафтою» на новий термін

Британська нафтогазовидобувна компанія Cadogan Petroleum відновила видобуток свердловин «Блажів-3» та «Блажів-Монастирець-3» на Блажівському нафтовому родовищі у Львівській області. Компанія підписала продовження договору оренди свердловин із «Укрнафтою» на новий термін. Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія була вимушена зупинити видобуток у листопаді 2019 року через завершення терміну дії договорів оренди.

«В результаті успішних перемовин ми підписали продовження оренди двох свердловин на новий термін – повідомив Андрій Білий, генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum. – Розраховуємо, що свердловини відновлять видобуток до попереднього рівня незважаючи на період простою в роботі».

Зазначимо, що компанія Cadogan Petroleum працює в Україні з 2006 року. Діяльність компанії зосереджена на геологічному вивченні, розробці та видобутку вуглеводнів на Західній Україні, зокрема, у Львівській області.

Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні, зокрема у Львівській області.

Cadogan Petroleum — великий інвестор та роботодавець в регіоні, який співфінансує та реалізовує різноманітні соціальні проекти для громад, включаючи, але не обмежуючись проектами енергозбереження та зменшення викидів, ремонту доріг та об’єктів інфраструктури, газифікації сіл, тощо.

У жовтні 2019 компанія підписала Меморандуми про соціально-економічну підтримку селищ Львівської області, на 6 мільйонів 530 тисяч гривень.

Нагадаємо, напівдержавна «Укрнафта» повідомила про ризик зупинки свого виробництва через наднизькі ціни на нафту у світі та нерентабельність своєї роботи.