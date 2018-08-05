Будівництво військового містечка на Одещині: Державні аудитори знайшли мільйонні порушення



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Дачне-2

Під час будівництва казарми знайдено порушень на 10,5 млн грн

У Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні під час проведення ревізії окремих питань працівники апарату Південного офісу Держаудитслужби виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на майже 21 млн грн. Про це інформує прес-служба Держаудитслужби.

Аудитори перевірили виконання будівельних робіт у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне Одеської області та виявили таке. За всіма об’єктами підрядні організації завищили обсяги виконаних робіт, через що підрядники безпідставно отримали бюджетних коштів та завдали матеріальної шкоди Південному ТКЕУ на таких об’єктах:

під час будівництва казарми – на 10,5 млн грн;

на будівництві їдальні у в/м – 9,5 млн грн;

на реконструкції котельної – 277 тис. грн;

на будівництві медичного пункту – 244 тис. грн;

на будівництві будівлі гуртожитку для військовослужбовців за контрактом – на 119 тис. грн;

на реконструкції зовнішніх мереж електропостачання – 40 тис. грн.

Такі самі порушення виявлено і на двох об’єктах – капітальний ремонт будівлі їдальні та казарми у м. Подільськ Одеської області, а також під час ремонту будівлі казарми у м. Одеса. Сума заподіяної матеріальної шкоди Південному ТКЕУ – майже 100 тис. грн.

Завдяки діям аудиторів забезпечено відшкодування фінансових порушень на більш як 15 млн грн.

Окрім того, встановлено порушення законодавства у сфері закупівель, зокрема, управлінням не відхилено тендерні пропозиції учасників торгів через їх невідповідність вимогам замовника.

З метою повного повернення завданих збитків до об’єкта контролю надіслано вимогу щодо усунення виявлених порушень.

Період, що підлягав ревізії, – з 1 червня 2015 по 31 січня 2018 року.

Результати ревізії передані до військової прокуратури Південного регіону України.

Нагадаємо, міністр оборони розказав, коли добудують нове військове містечко на Одещині.