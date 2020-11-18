Через підвищення тарифу на передачу струму українців чекають проблеми з водопостачанням, – експерт

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії на 30%

Підвищення тарифу на передачу струму спричинить проблеми в роботі водоканалів, які можуть відключити від електропостачання за борги, і українці залишаться без води. Про це заявив директор Асоціації водоканалів України Олександр Шкінь у коментарі 112.ua.

«Порівняно з груднем минулого року вартість електроенергії для водоканалів зросла майже на 50%. Вона є ключовою складовою собівартості послуг із водопостачання та водовідведення. Незважаючи на поступову зміну структури тарифу, застосування енергозберігальних технологій, на електроенергію припадає понад 40% собівартості», – пояснив Шкінь.

За його словами, чергове підвищення тарифу на передачу струму може призвести до відключення водоканалів від електропостачання. Він нагадав, що підприємства й зараз мають значні борги за спожитий струм через низький тариф на свої послуги та зменшення рівня оплат від населення, а зростання витрат на електроенергію значно погіршить їх становище.

«На жаль, водоканали знову стають заручниками ситуації. Враховуючи зменшення реалізації послуг та погіршення платоспроможності споживачів, водоканали не в змозі розраховуватися за своїми зобов'язаннями, але не надавати послуги не мають права. Законодавчо на період карантину було встановлено заборону на відключення водоканалів від електропостачання, але ця норма діяла всього кілька місяців, після чого було скасовано: водоканали знову стали відключати за старі борги, що спостерігалося в Павлограді і Марганці», – розповів Шкінь.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн/МВт-год до 312,76 грн/МВт-год.

Раніше член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловців є дуже непродуманим кроком, адже це створить додаткове навантаження на промисловість та населення.

Водночас гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак вважає, що після підвищення тарифу на електроенергію в Україні здорожчає проїзд у міському електротранспорті та залізницею.