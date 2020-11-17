Жителі Печерська залишаться без води: коли і чому (адреси)

Вода зникне на двох вулицях у центрі Києва

Київводоканал попередив про відключення водопостачання у Печерському районі столиці.

Відключення пов’язано з плановими ремонтними роботами по вул. Мазепи, 6.

Так, з 21:00 17 листопада до 8:00 18 листопада буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Мазепи, 4/6, 6, 6В, 6Б, 6Г, 10, 10А, 12;

пров. Інженерний, 4В, 4Б.

«Підрядна компанія ПП «Водоліт», що виконує ремонтні роботи, а також залучені фахівці Київводоканалу роблять все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Також у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт відсутнє водопостачання:

з 9:00 17 листопада до 01:00 18 листопада:

вул. Верхній Вал, 30, 32, 34/13, 13.

з 8:30 до 20:00 17 листопада:

вул. Бервинська, 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Як повідомлялося, 16 листопада на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень. У зв’язку з цим було тимчасово відсутнє холодне водопостачання у будинках на восьми вулицях міста.

Крім того, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт 16 листопада було тимчасово буде відсутнє водопостачання на вул. Ушинського, 17, 30/1.



