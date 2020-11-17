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    Жителі Печерська залишаться без води: коли і чому (адреси)

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    На водомережі проводяться планові ремонтні роботи - Жителі Печерська залишаться без води: коли і чому (адреси)
    На водомережі проводяться планові ремонтні роботи
    Фото: Київводоканал

    Вода зникне на двох вулицях у центрі Києва

    Київводоканал попередив про відключення водопостачання у Печерському районі столиці.

    Відключення пов’язано з плановими ремонтними роботами по вул. Мазепи, 6.

    Так, з 21:00 17 листопада до 8:00 18 листопада буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

    • вул. Мазепи, 4/6, 6, 6В, 6Б, 6Г, 10, 10А, 12;
    • пров. Інженерний, 4В, 4Б.

    «Підрядна компанія ПП «Водоліт», що виконує ремонтні роботи, а також залучені фахівці Київводоканалу роблять все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Також у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт відсутнє водопостачання:

    з 9:00 17 листопада до 01:00 18 листопада:

    • вул. Верхній Вал, 30, 32, 34/13, 13.

    з 8:30 до 20:00 17 листопада:

    • вул. Бервинська, 1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

    Як повідомлялося, 16 листопада на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень. У зв’язку з цим було тимчасово відсутнє холодне водопостачання у будинках на восьми вулицях міста.

    Крім того, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт 16 листопада було тимчасово буде відсутнє водопостачання на вул. Ушинського, 17, 30/1.


    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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