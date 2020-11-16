У Києві немає води в будинках на восьми вулицях (адреси)

Без води залишились близько двох десятків будинків

Сьогодні, 16 листопада, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Володимира Брожка, 118

вул. Маричанська, 11/8

вул. Привітна, 1 - 19

вул. Локомотивна, 37

вул. Василя Липківського, 37А

вул. Уманська, 35

б-р Вацлава Гавела, 38В

вул. Метробудівська, 1, 3, 5

Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень.

Крім того, сьогодні з 8:30 до 18:00 у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт було тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Ушинського, 17, 30/1

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - підкреслили у Київводоканалі.