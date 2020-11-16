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    Новини

    У Києві немає води в будинках на восьми вулицях (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - У Києві немає води в будинках на восьми вулицях (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Без води залишились близько двох десятків будинків

    Сьогодні, 16 листопада, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Володимира Брожка, 118
    • вул. Маричанська, 11/8
    • вул. Привітна, 1 - 19
    • вул. Локомотивна, 37
    • вул. Василя Липківського, 37А
    • вул. Уманська, 35
    • б-р Вацлава Гавела, 38В
    • вул. Метробудівська, 1, 3, 5

    Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Крім того, сьогодні з 8:30 до 18:00 у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт було тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ушинського, 17, 30/1

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - підкреслили у Київводоканалі.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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