У Києві немає води в будинках на восьми вулицях (адреси)
Без води залишились близько двох десятків будинків
Сьогодні, 16 листопада, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Володимира Брожка, 118
- вул. Маричанська, 11/8
- вул. Привітна, 1 - 19
- вул. Локомотивна, 37
- вул. Василя Липківського, 37А
- вул. Уманська, 35
- б-р Вацлава Гавела, 38В
- вул. Метробудівська, 1, 3, 5
Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень.
Крім того, сьогодні з 8:30 до 18:00 у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт було тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Ушинського, 17, 30/1
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - підкреслили у Київводоканалі.