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    Мешканцям Печерська цистернами підвозять воду. Що сталося?

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    Автоцистерна з водою чергує на&nbsp;вул. Мазепи, 10 - Мешканцям Печерська цистернами підвозять воду. Що сталося?
    Автоцистерна з водою чергує на вул. Мазепи, 10
    Фото ілюстративне

    За низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання

    Планові ремонтні роботи на водомережі по вул. Мазепи, 6 у Печерському районі Києва, що тривали з 21:00 17 листопада до 8:00 18 листопада, затримуються. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Мазепи, 4/6, 6, 6Б, 6В, 6Г, 10, 10А, 12
    • пров. Інженерний 4В, 4Б.

    Направлено автоцистерну з питною водою, яка чергуватиме за адресою: вул. Мазепи, 10.

    Крім того, у зв’язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання:

    з 9:00 до 22:00 18 листопада

    • вул. Виговського, 12Г, 12Д, 18Г, 14А.

    з 8:30 до 18:00 18 листопада

    • вул. Володимирська, 96, 99А, 98.

    з 21:00 18 листопада до 9:00 19 листопада

    • просп. Бажана, 3Б.

    з 20:00 18 листопада до 8:00 19 листопада

    • вул. Бойчука, 11Б, 13Б, 17А, 17/10, 18, 18А, 18Б, 20 .

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначає Київводоканал.

    Також через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • Залізничне шосе, 1
    • вул. Ольжича, 28
    • вул. Кудряшова, 14
    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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