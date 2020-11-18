Мешканцям Печерська цистернами підвозять воду. Що сталося?

Автоцистерна з водою чергує на вул. Мазепи, 10

За низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання

Планові ремонтні роботи на водомережі по вул. Мазепи, 6 у Печерському районі Києва, що тривали з 21:00 17 листопада до 8:00 18 листопада, затримуються. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Мазепи, 4/6, 6, 6Б, 6В, 6Г, 10, 10А, 12

пров. Інженерний 4В, 4Б.

Направлено автоцистерну з питною водою, яка чергуватиме за адресою: вул. Мазепи, 10.

Крім того, у зв’язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання:

з 9:00 до 22:00 18 листопада

вул. Виговського, 12Г, 12Д, 18Г, 14А.

з 8:30 до 18:00 18 листопада

вул. Володимирська, 96, 99А, 98.

з 21:00 18 листопада до 9:00 19 листопада

просп. Бажана, 3Б.

з 20:00 18 листопада до 8:00 19 листопада

вул. Бойчука, 11Б, 13Б, 17А, 17/10, 18, 18А, 18Б, 20 .

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначає Київводоканал.

Також через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за такими адресами: