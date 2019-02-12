Через триразове зменшення кількості субсидіантів на Закарпатті зростають неплатежі за газ новини компаній



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З жовтня 2018-го по лютий 2019-го борг за спожитий газ клієнтів «Закарпатгаз Збуту» збільшився на 416 млн грн

Кількість субсидіантів на отримання допомоги за житлово-комунальні послуги на Закарпатті зменшилася втричі. Наразі субсидію на природний газ оформили понад 37,5 тисяч закарпатців. У 2018 році ця цифра становила 113,5 тисяч осіб.

Це призвело до зростання боргів у населення. Зокрема, в період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року борг за спожитий газ клієнтів ТОВ «Закарпатгаз Збут» збільшився на 416 млн грн.

За словами директора ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторії Томинець, така ситуація склалася через запровадження жорсткіших правил нарахування субсидій та перегляд соціальних стандартів. А зменшення соціальних нормативів призвело до скорочення середнього розміру призначеної субсидії.

«Ми переконані, що треба змінювати механізм надання субсидій побутовим споживачам і збільшувати їх коло. З одного боку, восени 2018 року, відповідно до постанови Кабміну, на 22,9% зросла ціна на газ для населення. З іншого – змінилися умови призначення та зменшився середній розмір призначеної субсидії на одного споживача. Крім того, змінилися соціальні нормативи. Зокрема, для розрахунку брали уже не 5 куб.м на 1 кв.м опалювальної площі, а 4,5. Щороку спостерігаємо тенденцію зменшення соціального нормативу. Наприклад, у 2013 році він становив 11 куб.м на 1 кв м житла, а уже у 2014-му – 7. Після завершення поточного опалювального сезону ці норми зменшаться до 4 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі», – пояснила Вікторія Томинець.

За словами директора ТОВ «Закарпатгаз Збут», Постановою №1176, яку Кабінет міністрів України прийняв 27 грудня 2018 року, вводиться нове поняття «монетизація субсидій». Постанова передбачає, що громадяни, які вперше звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 року, отримуватимуть її у грошовій формі. Кошти монетизованої субсидії кожній сім’ї будуть надходити на спеціальний рахунок в Ощадбанку, з якого банк самостійно буде перераховувати необхідну суму надавачу комунальних послуг.

Наразі для субсидіантів, які оформили держдопомогу раніше, тобто до 1 січня поточного року, згідно до Постанови КМУ №62 від 6 лютого 2019 року, кошти на покриття субсидії видаватимуться готівкою через відділення Укрпошти та банківських установ, починаючи з березня.