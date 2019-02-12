У Вінниці енергетики відключили дві насосні станції



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Проблеми з водою почалися на Вишенці та Старому місті

«Вінницькими міськими електромережами» (МЕМ) 11 лютого о 13 годині відключено від електропостачання дві водопровідної насосної станції ІІІ підйому. А саме «Старе місто» та «Вишенька». Через це виникли проблеми з водопостачанням у цих мікрорайонах Вінниці.

Про ситуацію повідомили у прес-службі КП «Вінницяоблводоканал». «Нелюбов» МЕМ пов’язана з тим, що комунальне підприємство немає коштів на авансовий платіж за лютий у повному обсязі.

Енергетики вважають, що якщо кошти на рахунок не надійшли, треба застосувати превентивні міри – відключити третій підйом. Це означає, що на «Поділлі», «Вишенці», Старому місті та сусідніх мікрорайонах перш за все постраждають жителі багатоповерхівок. Ті, хто живуть на перших поверхах відчують зниження стику, а жителі останніх поверхів можуть і не побачити у крані води.

Після не попередження, а відключення, у «Вінницяоблводоканалі» звернулися до мера Сергія Моргунова та голови облради Анатолія Олійника за допомогою. На кшталт, вас знають у МЕМ, то повпливайте.

Якщо дослівно, то «недопустити припинення електропостачання об’єктів водопостачання та розглянути питання щодо надання підприємству на перехідний період фінансової підтримки». Хоча МЕМ належить до приватної компанії – ПАТ «Вінницяобленерго», а очільники міста та області жодним чином не мають важелів впливу великий енергетичний бізнес.

Бачать у комунальному підприємстві й ще один вихід. Там звернулися до вінничан з проханням терміново розрахуватися з боргами за послуги. Але боргують за воду та водовідведення близько відсотка споживачів. Більшість з них хронічно не сплачують за різних причин. Отже наслідки ситуацію відчує значна кількість вінничан. Якщо у відсотках, то не менше 50%.

Джерело: naparise.com