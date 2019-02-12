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    Одеситів просять оплатити борги за теплопостачання

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    Одеситів просять оплатити борги за теплопостачання

    З першого травня поточного року буде нараховуватися пеня

    Станом на 1 лютого 2019 року борг населення Одеси перед комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» становить 665 102 779,89 грн.

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    У зв'язку з цим керівництво підприємства звертається до одеситів з проханням погасити заборгованість за отриману теплову енергію.

    «Без термінового погашення заборгованості підприємство не зможе забезпечити необхідний рівень розрахунків за природний газ, що може привести до відмови у виділенні номінацій на природний газ», - зазначив директор КП «ТГО» Іван Донченко.

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    Одеситам нагадують: з 1 травня 2019 року на суму простроченої заборгованості за комунальні послуги буде нараховуватися пеня.

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