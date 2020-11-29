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    Економіка та фінанси

    Чергові чотири спиртзаводи буде продано з аукціонів

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    Фото з відкритих джерел - Чергові чотири спиртзаводи буде продано з аукціонів
    Фото з відкритих джерел

    Розпродаж проводиться в рамках роздержавлення «Укрспирту»

    Названо чергові чотири об’єкти Державного підприємства «Укрспирт», які будуть виставлені на аукціони з приватизації. Як повідомляє Фонд державного майна України, мова йде про чотири спиртові активи: «Вишняківське», «Тхорівське», «Кобиловолоцьке» та «Великолюбинське» місця провадження діяльності та виробництва спирту.

    «Аукціони з приватизації зазначених об'єктів відбудуться в рамках демонополізації спиртової галузі та створення прозорого ринку виробництва спирту», — йдеться в повідомленні. Аукціон з приватизації «Вишняківського МПД» (лікеро-горілчане виробництво), що в місті Кременчук на Полтавщині, відбудеться 21 грудня 2020 року. Стартова ціна цього активу становить 9,8 млн грн.

    Аукціон з приватизації „Тхорівського МПД“, який знаходиться у Київській області, відбудеться 22 грудня 2020 року. Стартова ціна цього активу становить 22,4 млн грн. До складу об'єкта входять 531 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна», — розповіли у ФДМУ. Аукціон з приватизації „Тхорівського МПД“, який знаходиться у Київській області, відбудеться 22 грудня 2020 року. Стартова ціна цього активу становить 22,4 млн грн. До складу об'єкта входять 531 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна», — розповіли у ФДМУ.

    Приватизаційний аукціон «Кобиловолоцького МПД», що на Тернопільщині, відбудеться 23 грудня 2020 року. Стартова ціна цього активу становить 25,9 млн грн. До складу об'єкта входять 632 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

    Аукціон з приватизації «Великолюбінського МПД», який знаходиться у Львівської області, відбудеться 24 грудня 2020 року. Стартова ціна цього активу становить 29,9 млн грн. Переможці приватизаційних аукціонів, які отримають права власності на спиртові активи з переліку об'єктів ДП «Укрспирт, матимуть можливість стати учасниками нового ринку виробництва спирту», — підкреслюють у фонді.

    Нагадаємо, що Фонд державного майна вже продав 8 спиртзаводів на загальну суму 448 млн грн.

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    Теги: Укрспирт Фонд державного майна аукціон Кременчук
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