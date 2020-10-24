Продан третій завод Укрспирту. Ціна виросла більш ніж у 2,5 раза



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Потужності Овечацького підприємства. На відкритих конкурентних торгах онлайн змагалися п’ять учасників аукціону Фото Фонду держмайна

Разом з правом власності на завод, новий власник матиме можливість отримати ліцензію на виробництво спирту

Овечацький завод держпідприємства «Укрспирт» 22 жовтня цього року проданий в ході приватизаційного аукціону. Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.

Як зазначається, ціна підприємства зросла зі стартових 19,8 млн грн до 53 млн грн.

На відкритих конкурентних торгах онлайн змагалися п’ять учасників аукціону.

«Це вже третій за рахунком успішний аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», які проходять в рамках демонополізації спиртової галузі.

Разом з правом власності на Овечацький МПД, новий власник матиме можливість отримати ліцензію на виробництво спирту», – відзначили у ФДМ.

Раніше були приватизовані Немирівський (55 млн грн) і Артемівський (50 млн грн) заводи.

В рамках приватизації об’єктів ДП «Укрспирт» і держконцерну «Укрспирт» на продаж будуть виставлені 78 виробничих майданчиків.

«Укрспирт» – великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. Загальна виробнича потужність ДП – більше 36 млн дал на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. 37 заводів фактично не працюють.

Нагадаємо, з 1 липня 2020 року набрав чинності закон про демонополізацію спиртової галузі, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, в якості лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

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