В Україні приватизували другий державний спиртзавод



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В Україні пустили з молотка другий державний спиртзавод

Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 раза - з 29,7 млн грн до 50 млн грн

Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 мільйонів гривень другий об'єкт державного підприємства «Укрспирт». Продали Артемівський спиртзавод.

Про завершення аукціону повідомила пресслужба Фонду держмайна.

«Завершився аукціон з продажу майна Артемівського МПД та зберігання спирту. Це вже другий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора. Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати відразу дві компанії. Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 раза - з 29,7 млн грн до 50 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Артемівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.