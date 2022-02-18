Ринок нерухомості в Одесі: як змінилися ціни в період пандемії

Ціни на нерухомість в Одесі зазнали незначних змін, а вторинне житло залишається найдешевшим

З 2020 року ціни на квартири в Україні зросли на 50%, в Одесі – на 25−27%. Попри це, вторинне житло у місті залишається найдешевшим серед великих міст. Про це повідомила пресслужба агрегатора оголошень OLX Ukraine.

За інформацією компанії, поступове зростання цін спостерігали в усіх великих містах. Проте, найменших змін зазнала нерухомість в Одесі: вартість житла за карантинні роки зросла лише на 16%. При цьому, у Харкові, Дніпрі та Львові вартість квартир у новобудовах підвищилась на 40−44%, а в курортному місті залишилась майже без змін.

При цьому найдорожчими стали приморські квадратні метри у житловому фонді, збудованому протягом минулого десятиріччя – за таку квартиру власники хочуть, в середньому, $80.7 тис. У той час, як вартість помешкання у новобудові становить близько $59 тис. Фахівці компанії зазначають, що основним чинником у формуванні цін є попит на відповідну нерухомість.

У OLX Ukraine зазначають, що житло залишається улюбленим видом інвестицій для українців. Вони очікують, що протягом року ціни зростуть на 3−5%. Цей рівень може збільшуватись, адже на вартість житла впливає безліч зовнішніх чинників, зокрема, курс долара, ціни на будматеріали та паливо.

Нагадаємо, у лютому забудовники, аби привабити клієнта, пропонували знижки на житло. Політика більшості забудовників буде спрямована на збільшення попиту шляхом надання знижок за стовідсоткової сплати вартості квартири, пропонування більш лояльних умов розтермінування зі зниженням першого внеску, впровадження спільних з комерційними банками іпотечних програм. Про це розповів засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Як раніше повідомлялося, протягом 2021 року найбільше зростання цін зафіксоване в нових об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%.