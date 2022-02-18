Як змінилися ціни на квартири у містах мільйонниках за час пандемії

Протягом двох років вартість житлової нерухомості в містах-мільйонниках зросла від 25% до майже 50%

Найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси за $39.3 тис. У свою чергу найдорожче житло – новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці, де ціна може сягати в середньому $200 тис. за квартиру. Загалом, за даними аналітичної служби OLX Нерухомість, за два роки ціна угод купівлі/продажу житлової нерухомості зросла в усіх типах будинків.

Київ: вартість вторинки наздоганяє ціни на новобудови. У столиці зосереджено найбільший ринок житлової нерухомості. Поряд з пропозиціями на вторинці, покупці мають широкий вибір варіантів житла в новобудовах. І в деяких випадках різниця пропозицій в ціні мало відрізняється. Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири в будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить $69,4 тис., в той час як двокімнатна квартира в новобудові коштує $78,1 тис.

Не дивлячись на те, що вартість квартир зросла на 23-38% в усіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Квартири тут коштують від $83,4 тис. за однокімнатну до $210,1 тис. за трикімнатну.

Нерухомість у великих містах. Найдешевше житло біля моря.

В середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20-33%.

Найдешевші квартири на початку 2022 пропонують в Одесі в середньому за $39.3 тис.

Найдорожчі у Львові за $48.5 тис.

Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року найбільший стрибок цін з початку пандемії відбувся у Харкові https://www.olx.ua/nedvizhimost/ на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 було найдешевше: квартири в середньому можна було придбати за $56,2 тис. Найбільший стрибок цін протягом двох років спостерігався на квартири в новобудовах. Загалом в усіх великих містах за винятком Одеси ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.

Ціни «підігріватиме» попит. Навіть за роки пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним з основних видів інвестування для українців. Тож можна очікувати, що цьогоріч ринок продажу квартир в Україні буде рости на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками. Окрім попиту, який прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть й зовнішні чинники: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.

Нагадаємо, експерти оцінили наслідки політичної напруги в України для ринку нерухомості у Кієві.