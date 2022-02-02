Українцям пропонують кредит на дім під 3%: хто може отримати і на яких умовах

Терміни кредитування обмежені віком позичальників

В Україні працює державна програма «Власний дім», що передбачає кредитування громадян, які вирішили придбати житло в сільській місцевості. Кредит на дім у селі під 3% річних можуть отримати багато українців, але він доступний не кожному. Є обмеження за профілем роботи, місцем проживання та віком. Про це пише biz.nv.ua.

Кредит на дім можна отримати, звернувшись до регіонального фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Такі фонди створені в кожній області. Громадяни, які вирішили скористатися програмою «Власний дім», звертаються до цього фонду по надання пакета документів, які знадобляться для отримання кредиту на дім.

Фінансується ця програма за рахунок спецфонду держбюджету та грошей із місцевих бюджетів.

Однак насамперед варто дізнатися, що передбачає програма, тобто, на які статті видатків може видаватися кредит.

Кредит за програмою «Власний дім» може видаватися на такі статті витрат:

будівництво нового житлового будинку у сільській місцевості;

купівлю незавершеного або готового житла;

добудову (реконструкцію) житла;

інженерне забезпечення житла (спорудження мереж і комунікацій).

Хто може отримати кредит на дім під 3%

Такий кредит надається громадянам України. Це – обов'язкова умова. Крім того, є ще низка умов, яким має задовольняти позичальник. Отже, кредит надають:

жителям села чи смт;

багатодітним сім'ям;

учасникам АТО;

переселенцям.

Терміни кредитування обмежені віком позичальників. Кредит на дім може бути виданий на такий термін:

20 років – для громадян віком від 35 років (термін кредиту повинен закінчуватися до досягнення пенсійного віку позичальником); 30 років – для молодих сімей (якщо вік чоловіка/дружини чи обох не перевищує 35 років).

Скільки грошей можуть дати в кредит за програмою «Власний дім»?

Сума залежить від того, для якої мети беруться гроші: чи це будівництво нового будинку, чи реконструкція вже наявного. Суми кредиту на дім передбачені такі:

300 тис. грн – для будівництва нових будинків;

200 тис. грн – для придбання готового житла;

150 тис. грн – для проведення реконструкції (ремонту) житла;

50 тис. грн – для підключення інженерних мереж.

При цьому для багатодітних сімей, а також для учасників АТО та переселенців ці суми можуть бути збільшені:

до 400 тис. грн – на будівництво нового будинку;

до 250 тис. – для добудови незавершеного будинку або реконструкції вже наявного;

до 300 тис. – для покупки готового будинку;

до 100 тис. – для будівництва інженерних мереж та підключення їх до вже діючих комунікацій.

Для отримання кредиту на дім необхідно зібрати такий пакет документів:

Заява на ім'я керівника виконавчого органу фонду щодо надання кредиту (за зразком). Клопотання органу місцевого самоврядування щодо надання кредиту (за зразком). Паспорт громадянина України (для перевірки особи). Довідку про склад сім'ї. Документи для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи всіх членів сім'ї, отримані за попередні шість місяців) або декларацію ФОП (за чотири квартали). Довідку від органу, що здійснює держреєстрацію прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла заявника і подружжя. Копію документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла). Копію проєктно-кошторисної документації або будівельного паспорта, вартість виготовлення яких може входити до суми кредиту (крім випадків придбання чи реконструкції житла). Довідку про працевлаштування на підприємстві, установі та організації. Заяву власника житла або об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з індивідуальним забудовником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (при купівлі житла). Документи, що підтверджують статус учасника бойових дій та інший особливий статус. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). Копію виписки з рішення сільської та/або селищної ради про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову (крім випадків придбання, реконструкції житла або спорудження інженерних мереж). Клопотання РДА про надання кредиту. Копію ідентифікаційного податкового номера. Копії свідоцтв про народження дітей (за наявності). Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (ФОП). Згоду членів сім'ї на отримання позички та участь майном у виконанні зобов'язань (за зразком). Договір про відкриття поточного рахунку фізичної особи у банку (UA…2620…). Заява про персональні дані. Гарантійний лист про відсутність інших пільгових кредитів у позичальника та його сім'ї. Експертну оцінка будинку та землі. Копію свідоцтва про шлюб/розлучення. Фотозвіт об'єкта кредитування (фото будинку). Копію паспорта, ІПН, довідку про відкриття поточного рахунку (UA 2620…) на продавця житла або позичальника.

Крім того, претенденту на кредит необхідно надати папку-швидкозшивач, папір для друку документів та конверти (формату А3 або А4) з марками (4 шт.).

До слова, Держстат порахував, наскільки за рік подорожчало житло.

Нагадаємо, експерт розповів, у чому небезпека законопроєкту про реєстрацію квартир домогосподарствами.

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