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    Чи можна отримати безкоштовну землю? В Уряді протверезили українців

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    Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки - Чи можна отримати безкоштовну землю? В Уряді протверезили українців
    Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки
    Фото: bzh.life

    Практично всі ділянки у державі вже перерозподілили

    В Україні не залишилося достатньої кількості вільної землі, щоб виділити кожному громадянину ділянку безкоштовно. Про це заявив старший проектний менеджер із земельної реформи офісу реформ Кабміну Андрій Мартин в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За словами Мартина, земельна реформа в Україні триває вже понад 30 років, і вже практично всі землі були перерозподілені.

    «У нас немає фізично стільки землі», – сказав він.

    При цьому менеджер із земельної реформи зазначив, що право українців на безкоштовну приватизацію ніхто скасовувати не буде.

    «Це одне з прав громадян, Конституція нам забороняє звужувати права і свободи. Але вільних земель, щоб задовольнити кожного громадянина України, вже немає», – заявив фахівець.

    Як раніше писав «Главком», кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

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    Теги: реформа Конституція земля Україна майно
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