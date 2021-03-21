Чи можна отримати безкоштовну землю? В Уряді протверезили українців

Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки

Практично всі ділянки у державі вже перерозподілили

В Україні не залишилося достатньої кількості вільної землі, щоб виділити кожному громадянину ділянку безкоштовно. Про це заявив старший проектний менеджер із земельної реформи офісу реформ Кабміну Андрій Мартин в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Мартина, земельна реформа в Україні триває вже понад 30 років, і вже практично всі землі були перерозподілені.

«У нас немає фізично стільки землі», – сказав він.

При цьому менеджер із земельної реформи зазначив, що право українців на безкоштовну приватизацію ніхто скасовувати не буде.

«Це одне з прав громадян, Конституція нам забороняє звужувати права і свободи. Але вільних земель, щоб задовольнити кожного громадянина України, вже немає», – заявив фахівець.

Як раніше писав «Главком», кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

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