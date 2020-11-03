На Київщині фермери вирощували сою в ботанічному заказнику

Фермерів судитимуть за пошкодження територій, взятих під охорону держави

Кагарлицька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох керівників фермерських господарств за фактами самовільного зайняття земельних ділянок та умисному пошкодженні об’єктів природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, вказані особи з метою отримання прибутків від вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції самовільно зайняли та здійснили незаконне розорення земельної ділянки особливо цінних ботанічного заказника місцевого значення «Тулинецькі переліски».

Фермери розорали землі загальною площею 1,6802 га та засіяли її сільськогосподарськими рослинами сої.

Своїми діями вони спричинил майже 82 тисячі гривень збитків.

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав голову Требухівської сільської ради Броварського району винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність. Посадовця засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях.