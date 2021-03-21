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    У світі росте попит на насіння гарбуза

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    Сьогодні сформувалася культура споживання насіння гарбуза - У світі росте попит на насіння гарбуза

    Сьогодні сформувалася культура споживання насіння гарбуза

    Гарбузи охоче купують великі українські продуктові мережі

    Урожайність гарбузів на насіння складає 1-1.2 тони у висушеному вигляді, що при ціні в 90-100 грн становить понад 100 000 грн з гектара.

    Такою інформацією поділився голова господарства «Чистий продукт» Сергій Паращенко в ексклюзивному інтерв’ю виданню «Агробізнес сьогодні».

    Для Сергія Паращенка вирощування органічних гарбузів вже давно звична справа, від якої він не збирається відмовлятися. Головним у цьому бізнесі є те, що гарбузи мають активний часовий проміжок продажу – це осінь. А також вони є добрими попередниками для багатьох культур, які вирощуються в господарстві.

    Однак гарбузи можна вирощувати не лише на насіння, адже сьогодні вже сформувалася культура споживання, яка була забута упродовж останніх десятиріч.

    За словами фермера, сьогодні гарбузи охоче купують «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна», «Ашан», «Сільпо» і з року у рік об’єми споживання цієї культури зростають, популярності гарбузу додає свято Гелловін, і на це свято можна продати зелений некондиційний товар дорожче, ніж смачний, стиглий гарбуз.

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    Теги: ціни культура Україна фермерське господарство
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