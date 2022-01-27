Чистий прибуток McDonald's за рік зріс у понад півтора раза

Світові продажі McDonald's за підсумками 2021 року зросли на 12,3%

Виторг McDonald's за підсумками минулого року склав $23,2 млрд

Чистий прибуток мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за підсумками 2021 року збільшився в 1,6 раза, порівняно з попереднім роком, – до $7,545 мільярда. Про це пише Minfin з посиланням на повідомляється у звітність компанії.

Розбавлений прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію за звітний період зріс до $10,04 з $6,31 роком раніше.

Операційний прибуток мережі збільшився у 1,4 раза, до $10,365 мільярда. Виторг McDonald's за підсумками року склав $23,223 мільярда, збільшившись на 21% з показника минулого року.

За підсумками четвертого кварталу чистий прибуток McDonald's виріс на 19% у річному вираженні – до $1,639 мільярда.

Розбавлений прибуток на акцію склав $2,18 проти $1,84 роком раніше. Квартальний операційний прибуток мережі збільшився на 12%, до $2,397 мільярда.

Виручка мережі зросла на 13%, до 6,009 мільярда доларів, при цьому виявилася трохи гіршою за прогноз аналітиків у 6,03 мільярда.

Світові порівняні продажі McDonald's за підсумками четвертого кварталу зросли на 17%, а за підсумками року – на 12,3%. А порівняні продажі США за 2021 рік досягли історичного максимуму в 13,8%.

Зазначимо, легендарна «Київська перепічка» тепер коштує стільки ж, як гамбургер із McDonald's.